E’ deceduta all’età di 78 anni Rosina Partelli, conosciuta da tantissime persone e una vita dedicata al Sindacato.

A Raccontarne la storia è la Federazione Nazionale dei Pensionati del Piemonte dal cui sito è stata tratta anche l’immagine in alto. “Con profondo dolore – Scrive la FNP – ci uniamo al cordoglio della famiglia per la scomparsa della nostra ex Segretaria Generale Rosina Partelli. Donna forte e determinata, ha dedicato al sindacato gran parte della sua vita con generosità ed impegno. Si iscrive alla Cisl negli anni ’60 e nel 1970 esce in distacco per lavorare nel sindacato a tempo pieno, prima come responsabile della zona di Tortona, poi dal 1977 al 1989 è componente della segreteria territoriale. Negli anni ’90 approda alla segreteria Cisl Piemonte prima come operatrice e poi come segretaria regionale fino al 2004, quando va in pensione. Segretaria Generale Fnp Alessandria dal 2005 al 2013, viene poi eletta prima Segretaria Generale donna della Fnp Piemonte, carica che ricopre fino al 2021. Ciao Rosina, non ti dimenticheremo!”

Chi scrive conosceva Rosina da tempo immemorabile e non posso che confermare la grande stima che avevo per lei: una donna sempre aperta, sorridente, indaffarata e solare. Non la vedevo da tempo, ma serbo un grande ricordo della sua professionalità e delle capacità umane che aveva. L’ho conosciuta quando ero giovane e anch’io facevo parte del Sindacato, ma non ho mai avuto l’onore di lavorare con lei. Viguzzolo e tutto il Tortonese perdono una figura di grande spicco.

Rosina abitava a Viguzzolo e non era sposata ma aveva due sorelle: Nadia e Rosanna. I funerali si teranno domani, sabato 21 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Viguzzolo.