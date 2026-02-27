Tortona – Prosegue il ciclo di conferenze rivolte agli studenti per la diffusione della cultura della legalità, iniziativa che vede impegnata l’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale.

Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Comprensivo Tortona B, si è tenuto un incontro formativo che ha coinvolto le classi della scuola secondaria di primo grado. Relatore dell’evento, il Maggiore Gianluca Bellotti, Comandante della locale Compagnia, che ha illustrato ai giovani i principi fondamentali del vivere civile e dell’educazione civica.

Durante il dibattito sono stati affrontati temi di stretta attualità, con particolare attenzione al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, spiegando le conseguenze giuridiche e sociali di tali condotte. I Carabinieri hanno poi messo in guardia gli alunni sui rischi della rete, sottolineando l’importanza di un uso consapevole dei social network e degli strumenti digitali. Un focus specifico è stato dedicato al contrasto delle babygang e ai pericoli derivanti dall’uso di alcool e droghe.

L’obiettivo dell’incontro promosso dai Carabinieri è stato quello di stimolare nei ragazzi l’adozione di comportamenti virtuosi e il rispetto delle regole, favorendo una collaborazione attiva tra istituzioni e cittadini dalla giovane età.

Gli studenti hanno partecipato con interesse, ponendo domande sulla gestione della sicurezza e sul ruolo quotidiano svolto dai Carabinieri sul territorio.

L’iniziativa conferma la volontà dell’Arma di porsi come punto di riferimento per le nuove generazioni, ricordando che l’uniforme deve rappresentare agli occhi di tutti un porto sicuro, dove trovare ascolto, aiuto e conforto, promuovendo altresì la responsabilità individuale come pilastro della convivenza civile e democratica.