Casale Monferrato – Prosegue con l’incontro presso l’Istituto Superiore “Leardi” il ciclo di conferenze dedicate alla promozione della cultura della legalità, iniziativa che vede impegnati i Carabinieri negli istituti scolastici del territorio.

Il programma, promosso dal Comando Generale dell’Arma e sostenuto con favore dalla dirigenza scolastica, si pone l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni, orientandole verso il rispetto delle regole e la consapevolezza civica.

L’incontro, presentato e organizzato dal Professor Banci, è stato condotto dal Capitano Valerio Azzone, Comandante della locale Compagnia.

Dopo una breve introduzione sul ruolo ricoperto dai Carabinieri all’interno della società e sulle diverse articolazioni operative in ambito nazionale e internazionale, il Capitano ha approfondito tematiche di stretta attualità. Particolare attenzione è stata rivolta ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, oltre che alle problematiche connesse all’uso di sostanze stupefacenti e alla sicurezza stradale. Quest’ultimo punto è stato trattato con l’intento di sensibilizzare gli studenti a una guida sicura e prudente, quale che sia il veicolo – biciclette, monopattini, ciclomotori o autovetture – nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada e del buonsenso.

Durante la conferenza sono stati illustrati gli strumenti legislativi e le procedure necessarie per contrastare le prevaricazioni tra pari, avvalendosi di casi concreti che hanno suscitato l’interesse dei giovani alunni. Il dibattito si è soffermato su istituti quali l’ammonimento amministrativo e l’oscuramento dei siti web. Ampio spazio è stato dedicato all’uso consapevole dei social network e ai rischi legati alla diffusione di immagini su internet, analizzando le specificità del processo minorile e le sanzioni previste dal recente decreto Caivano, che ha inasprito le pene per alcuni reati commessi da minorenni.

L’evento si è concluso con diverse domande sull’arruolamento e con le relative spiegazioni sulle modalità per entrare nell’Arma dei Carabinieri e sulle prospettive di carriera.