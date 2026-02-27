Giovedì 5 marzo 2026 il Comune di Pontecurone, a cui è affidata la cura del Giardino dei Giusti pontecuronese (istituito il 31 luglio 2019 da un preposto Comitato Scientifico), celebra l’ingresso nell’area verde di un nuovo albero e di tre nuove targhe, dedicate ai laici Luigi Carminati, Ferruccio Fisco e Antonio Tosi i quali, aggregati e collaboratori della Congregazione orionina, prestarono un’eroica opera di aiuto per salvare molte vite. Considerato che il ruolo dei Giardini dei Giusti è quello di onorare le donne e gli uomini che di fronte ad atrocità di massa si sono assunti una responsabilità personale per difendere la dignità umana e per andare in soccorso delle vittime, il Comune, in collaborazione con la Congregazione orionina, il Gariwo, la Biblioteca, la Parrocchia e la Scuola, procede alla piantumazione di una nandina, simbolo di energia e protezione.

