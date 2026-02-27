Gli assessori regionali Marco Scajola e Alessandro Piana, hanno partecipato questa mattina all’incontro “L’Onda della Gentilezza – Quando puoi scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile”, svoltosi presso l’Istituto Comprensivo Sauro di Imperia.

L’iniziativa, dedicata alla promozione dei valori della gentilezza, del rispetto e delle relazioni positive, si inserisce nel progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” e ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni.

Nel corso dell’evento, alla presenza dell’Ambasciatrice Nazionale della Gentilezza Anna Vitiello, è stato conferito all’Istituto Comprensivo Sauro il riconoscimento di “Scuola Gentile”, a testimonianza del percorso educativo portato avanti dalla comunità scolastica nella diffusione di una cultura fondata su ascolto, inclusione e responsabilità sociale. Contestualmente, l’assessore Marco Scajola ha ricevuto l’attestato di “Assessore Gentile”, e all’assessore Alessandro Piana è stato consegnato l’attestato di “Merito e Gratitudine” per l’impegno dimostrato nella promozione dei valori della gentilezza.

“Il titolo di assessore gentile è un riconoscimento che mi onora profondamente – dichiara l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola – perché richiama un valore semplice solo in apparenza, ma in realtà fondamentale per la crescita di una comunità sana e consapevole.

È dalla scuola che questo valore deve prendere forma in modo strutturato, accompagnando i ragazzi nel loro percorso di crescita e aiutandoli a diventare cittadini responsabili. Le istituzioni hanno il dovere di sostenere e rafforzare questo percorso educativo, lavorando in sinergia con il mondo della scuola e del territorio.

In questo senso, la delega al Fondo Sociale Europeo rappresenta uno strumento fondamentale. Attraverso le risorse del FSE investiamo sui giovani, sull’inclusione sociale e sulle pari opportunità, offrendo risposte ai bisogni educativi e sociali delle nuove generazioni. Dare opportunità reali ai ragazzi significa trasformare valori come gentilezza, rispetto e collaborazione in politiche pubbliche efficaci, capaci di costruire una società più coesa, solidale e orientata al futuro”.

“Ricevere questo attestato di merito e gratitudine nell’ambito del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza è per me motivo di profondo orgoglio e sincera emozione – dice l’assessore Alessandro Piana -. La gentilezza non è un valore astratto, ma una scelta quotidiana che costruisce comunità, rafforza l’identità dei territori e crea legami autentici tra le persone. Vedere l’“Onda Gentile” prendere forma tra i ragazzi della Scuola Sauro di Imperia dimostra che stiamo investendo nel capitale più prezioso: quello umano. Il GIL, la Gentilezza Interna Lorda, è un indicatore simbolico ma potentissimo, perché misura rispetto, ascolto e capacità di collaborare. Come assessore all’Agricoltura sono convinto che prendersi cura della terra significhi coltivare ogni giorno anche il seme della gentilezza da cui nasce una società più giusta, coesa e responsabile”.