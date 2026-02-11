Cervo festeggia il Giovedì Grasso con ‘La magia e i colori del Carnevale’ Un pomeriggio all’insegna della magia e dell’allegria, dedicato ai più piccoli: la scuola primaria A. Ferrari di Cervo si prepara a celebrare il Giovedì Grasso con un appuntamento pensato per bambini e famiglie.

Domani, giovedì 12 febbraio, alle 16.30, il cortile della scuola primaria ospiterà ‘La magia e i colori del Carnevale’. Protagonista dell’evento sarà il Mago Taz, pronto a coinvolgere il pubblico con numeri di magia e momenti interattivi. L’ingresso è gratuito.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di regalare un pomeriggio di divertimento ai bambini di Cervo e del comprensorio in uno dei periodi più attesi dell’anno. Le famiglie sono invitate a partecipare in maschera, per trasformare il cortile della scuola in un’esplosione di colori, costumi e coriandoli, in un clima gioioso e inclusivo.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Progetto Cervo con la collaborazione del Comune, vuole così rafforzare il legame tra scuola- fiore all’occhiello di Cervo- famiglie e paese.