Una lente per comprendere il mondo in cui viviamo. Questo vuole essere il convegno proposto dal Lions Club Tortona Castello sull’Intelligenza Artificiale che sta ridefinendo la natura stessa del lavoro, delle professioni e delle relazioni sociali.

Il 21 febbraio p.v. nella Sala Convegni della Fondazione CRTortona, dopo i saluti istituzionali e quelli di Gaia Mainieri (Governatore del Distretto Lions 108 Ia2) e di Adriana Maggi (Prof. Emerito dell’Università di milano e Officer Distrettuale Lions per l’I.A.), si aprirà la prima delle tre parti del convegno, incentrata sulle nuove e vecchie intelligenze, con il filosofo Elio Franzini e l’informatico Ernesto Damiani, entrambi docenti dell’ Univ. degli Studi di Milano.

La seconda parte del convegno, che riguarderà il rapporto fra lavoro, automazione e nuove competenze, sarà svolta dalla psicologa Marisa Sangiorgi e da Marco Salvadeo di Assolombarda.

Le professioni in trasformazione saranno l’argomento della terza parte del convegno, sviluppato da Roberto Sassi (Univ. agli studi di Milano), Luca Simonini (giornalista) e Valeria Cagnina.

Al termine del convegno, la Tavola Rotonda metterà a confronto i relatori sul rischio di polarizzazione del mercato del lavoro tra chi possiede competenze digitali e chi ne resta fuori.

La pluralità degli interventi a confronto servirà a stimolare la consapevolezza collettiva, il dibattito pubblico e ad istituire percorsi di formazione e adattamento delle competenze, necessari per affrontare con fiducia il cambiamento.

Ai partecipanti verrà rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione.