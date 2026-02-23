Anche quest’anno – ed è la decima volta – il liceo “Peano” partecipa ai Campionati di Italiano esiamo orgogliosi di ricordare che i nostri alunni si sono più volte qualificati per la manche finale. Le eliminatorie di istituto, che dal 2024-2025 sono curate dalle singole scuole, anche se sempre con materiali forniti dal Ministero, si sono svolte venerdì 13 febbraio e hanno visto la partecipazione di ventinove studenti appartenenti a tutti gli indirizzi del “Peano”. Come sempre erano divisi in due gruppi, biennio e triennio. Hanno superato il turno Mariasole Buratti (I A classico) e Michele Davio (II A classico) per il biennio, mentre per il triennio si sono qualificati Maria Goggi (IV A classico) e Ludovica Ferrari (V A scientifico). Gareggeranno on-line per le regionali il 20 marzo e ci auguriamo che le nostre studentesse e il nostro studente siano tra coloro che affronteranno la Finale Nazionale a Salerno.

Si tratta, lo ricordiamo, di un’iniziativa organizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si avvale della collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, degli Uffici Scolastici Regionali, dell’Associazione per la storia della lingua italiana, dell’Associazione degli Italianisti e del Premio Campiello Giovani. Lo scopo dei Campionati è valorizzare i meriti di studentesse e studenti che si sono distinti per il loro desiderio di approfondimento dello studio della lingua italiana.