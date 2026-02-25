Serravalle Scrivia – Si fingevano una coppia di turisti impegnata nello shopping per confondersi tra la folla e colpire nei negozi delle grandi firme. Il piano è però fallito grazie alla sinergia tra i Carabinieri la vigilanza privata del villaggio commerciale.

Per i due ladri, turisti ma solo del crimine, sono scattate le manette l’accusa di furto aggravato.

Approfittando del grande afflusso di pubblico internazionale legato alle celebrazioni per il Capodanno Cinese, i due avevano pianificato di colpire i punti vendita del lusso, entrando in azione in almeno tre diversi esercizi commerciali. Il loro atteggiamento ha però insospettito un addetto alla sicurezza, che ha avvisato i Carabinieri. Il tempestivo intervento della pattuglia della locale Stazione, presente per uno specifico servizio di monitoraggio, ha permesso di intercettare la coppia appena uscita da un negozio. La perquisizione ha portato al recupero di alcuni capi d’abbigliamento e accessori griffati, tutti ancora muniti di placche antitaccheggio. Refurtiva che, al termine delle formalità, è stata restituita ai punti vendita.

L’Autorità Giudiziaria, a conclusione del giudizio direttissimo, ha emesso nei confronti della coppia il foglio di via con allontanamento dal Comune.

L’operazione si inserisce nel quadro del costante presidio garantito dai Carabinieri all’interno del comparto commerciale – obiettivo sensibile sul territorio per i milioni di visitatori che attrae ogni anno – anche attraverso una fattiva collaborazione con la direzione della struttura per prevenire i reati e garantire la sicurezza di operatori e avventori.