Il Balletto di Milano ha inaugurato la stagione delle festività con una nuova, raffinata produzione de “Lo Schiaccianoci”, titolo tra i più amati dal pubblico internazionale. A Casale Monferrato, sarà in scena al Teatro Municipale, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 20.30, come unica data.

Eleganza, qualità artistica e grande cura estetica confermano ancora una volta lo stile della Compagnia. Le scenografie di Marco Pesta amplificano la magia della produzione: dal salone d’ispirazione Art Déco, lo spettatore viene guidato in un bosco incantato, dove luci e atmosfere rarefatte trasformano la scena in un vero sogno. Il viaggio culmina in un salone fiabesco dedicato al divertissement, in un’esplosione di eleganza e fantasia.

In scena Francis Morgan, giovane talento inglese neodiplomato alla prestigiosa Elmhurst Ballet School, che vestirà i panni di Drosselmeier, figura cardine del balletto. Sensibile, raffinata e tra le danzatrici di punta del Balletto di Milano Annarita Maestri, torna come Clara.

Scelta per il ruolo della Fata Confetto è Sofia Gironi, ballerina dalla tecnica solida e dalla forte presenza scenica.

Nel ruolo del Principe, il Balletto di Milano accoglie per la prima volta in Italia il ventenne armeno Pavel Petrosyan.

“Lo Schiaccianoci” del Balletto di Milano si presenta come un appuntamento imperdibile delle festività natalizie, capace di incantare il pubblico di ogni età grazie a una visione elegante e profondamente poetica del grande classico di Čajkovskij.

Trama:

I° atto

Siamo negli anni ’20; è la Vigilia di Natale e il benestante borgomastro di Norimberga ha allestito una festa per i suoi amici e i loro figli. Tra gli invitati c’è Drosselmeyer, eccentrico precettore, che porta doni per tutti. Alla piccola Clara, figlia del borgomastro e sua prediletta, regala un coloratissimo soldatino schiaccianoci. Fritz, fratello della bambina, per dispetto rompe subito il gioco. Drosselmeyer interviene sgridando il bambino e aggiustando il dono. Dopo giochi di prestigio e danze gli invitati si ritirano e Clara si addormenta vicino all’albero di Natale con il suo schiaccianoci tra le braccia. Inizia a sognare: è mezzanotte e tutto intorno a lei sembra crescere. Compaiono dei topi condotti da Re Topo che cercano di assalirla. Clara cerca di scacciarli e in suo soccorso arrivano dei soldatini guidati dallo Schiaccianoci. Alla fine della battaglia che vede vittorioso lo Schiaccianoci arriva anche Drosselmeyer che, trasformato lo Schiaccianoci in un Principe, li invita a seguirlo in un incantato paesaggio innevato.

II° atto

Nel loro viaggio Clara, il Principe e Drosselmeyer sono accolti dalla Fata Confetto e i suoi ospiti in un palazzo da sogno. Non rassegnato alla disfatta, anche il Re dei topi fa il suo ingresso, ma il Principe lo sconfigge nuovamente e Drosselmeyer introduce i festeggiamenti. Spagnoli, arabi, russi, cinesi si esibiscono e anche i fiori prendono vita danzando con gioia. La Fata Confetto e il Principe intrecciano un delicato passo a due, ma nel tripudio della festa il sogno svanisce. Clara si risveglia con il suo Schiaccianoci tra le braccia e il ricordo di una notte speciale.





LO SCHIACCIANOCI

Balletto fantastico in due atti su musiche di P. I. Čajkovskij liberamente ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann.

Ideazione: Carlo Pesta

Coreografia: Federico Veratti/Agnese Omodei Salè

Scenografia: Marco Pesta

Costumi di Agnese Omodei Salè / Mario Ferrari / Fabrizio Marinello

TEATRO MUNICIPALE CASALE MONFERRATO

P.za Castello, 9, 15033 Casale Monferrato (AL)

Telefono: 0142 444314

teatro@comune.casale-monferrato.al.it

Balletto di Milano

Info: biglietteria@ballettodimilano.com

Biglietti in teatro e online circuito https://www.ticketone.it a partire da 22.00 euro

LA COMPAGNIA

Ambasciatore della danza italiana attraverso le sue straordinarie performance in tutto il mondo, il Balletto di Milano (BdM) è considerato una delle compagnie artistiche più importanti. È sostenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e collabora con i teatri più prestigiosi.

La Compagnia è stata ufficialmente invitata a partecipare al 7° China International Ballet Season, importante vetrina del balletto internazionale che si è svolta a Pechino presso il Tianqiao Theatre. Ancora una volta, questo invito ha confermato la rilevanza e la vocazione internazionale del Balletto di Milano, chiamato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici nel mondo accanto a importanti compagnie provenienti da ogni continente.

Otto solisti e primi ballerini della Compagnia hanno preso parte all’evento che si è tenuto lunedì 8 dicembre, presentando l’esclusivo gala Ballet Legend Gala – From Classics to Movies. In programma un omaggio al grande repertorio classico, con brani da Il Lago dei Cigni, Il Corsaro, Lo Schiaccianoci, Le Fiamme di Parigi, Don Chisciotte e altri titoli, insieme a estratti dall’ultima esclusiva creazione La Dolce Vita, da Nino Rota a Hans Zimmer. Tra questi Amarcord, Frida, Nuovo Cinema Paradiso, Il Codice da Vinci, firmati da Agnese Omodei Salè.

Tra gli impegni successivi nel 2026 c’è la Francia, la Germania, il debutto in Grecia. In ottobre, il ritorno in Cina per un tour di tre settimane con Carmen, Romeo e Giulietta e una nuova produzione.