Si è chiuso domenica 4 gennaio il ricco calendario delle manifestazioni invernali di Cervo, promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. Un programma fitto e variegato, iniziato il 6 dicembre con l’inaugurazione del progetto ‘Luci’, il primo Christmas Party nel borgo, e proseguito fino all’Epifania con appuntamenti pensati per tutte le età, tra sport, musica, tradizione e momenti di solidarietà.

Il termine delle iniziative è stato presso l’Oratorio di Santa Caterina, dove si è tenuta la Premiazione del concorso ‘Seguendo la Stella’, e il concerto ‘Stella Splendens’ del Trio Mormorè, composto da Gianna Williams, Cristina Rovaldi e Pier Carlo Cardinali. Il pubblico ha potuto ascoltare canti e arie strumentali del repertorio natalizio europeo, eseguiti con strumenti antichi e particolari come arpa celtica, mountain dulcimer, chitarra, piva emiliana, flauti, ghironda e voci. A seguire, un brindisi collettivo per celebrare l’Epifania.

Presenti il sindaco Lina Cha e Maurizio Guglielmone, consigliere comunale con delega a Turismo e Sport, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di coinvolgere l’intera comunità e di valorizzare il borgo anche fuori stagione.Quest’anno la Mostra Presepiale ‘Seguendo la Stella’ ha ampliato la partecipazione anche a chi non è residente. Tra i vincitori del concorso: prima Laura Vittonetto; secondo Carlo Loggia secondo e Patrizia Gismondi terza. Un piccolo riconoscimento è stato assegnato anche alle classi partecipanti della primaria Ferrari di Cervo, di Via Biancheri a Diano Marina e ai piccoli dell’infanzia di Cervo. Da segnalare infine la partecipazione di Celeste Legato, allieva della scuola di ceramica della Masera, unica bambina a presentare un presepe individuale.