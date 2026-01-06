“Salutiamo tutta Tortona” così stasera Stefano De Martino e i suoi illustri ospiti hanno risposto in TV alle parole di Valentino Casagrande di Tortona, in arte Banfy che al termine della sua esibizione nella famosa trasmissione di Rai Uno “Affari tuoi” ha salutato la sua “piccola città, Tortona.” come ha detto davanti a milioni di spettatori.

Banfy, cantante sinti di Tortona é salito ala ribalta della cronaca quest’estate con la pubblicazione della canzone “Bam Bam” in collaborazione con Sheridan. La canzone é stata prima nella classifica dei video musicali su YouTube Italia con 12 milioni di visualizzazioni, ma ha ottenuto consenso anche maggiore su TikTok, dove il brano è stato utilizzato in centinaia di migliaia di video in sottofondo, diventando uno dei tormentoni estivi.