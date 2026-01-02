Un vero e proprio trionfo di partecipazione ha segnato il ritorno del Cimento Invernale di Diano Marina, riproposto con successo dopo ben 13 anni di assenza. La manifestazione, tenutasi presso la spiaggia Al Mappamondo, a fianco del porticciolo, ha richiamato una grande folla, con migliaia di persone che hanno letteralmente preso d’assalto la passeggiata, il molo e l’arenile per assistere all’evento. Circa un centinaio di temerari non si sono lasciati intimidire dalla temperatura pungente, partecipando attivamente al tuffo collettivo. La giornata è stata baciata da un sole splendido, ma l’ottima riuscita dell’evento è dovuta anche alla sinergia tra l’Amministrazione comunale, Gestioni Municipali, Comitato di Diano Marina della Croce Rossa Italiana e Gruppo Pesca Sportiva. La Croce Rossa si è occupata dell’accoglienza, dell’assistenza sanitaria e della premiazione, mentre il Gruppo Sportiva ha curato la logistica sul porto e ha offerto un gradito rinfresco ai partecipanti.

A dare il benvenuto ai tanti presenti sono stati il Sindaco Cristiano Za Garibaldi e il consigliere Gianluca Gramondo. L’atmosfera è stata animata dalla verve di Gianni Rossi, mentre il momento cruciale del tuffo è stato preceduto da una dimostrazione di primo soccorso, a cura della Croce Rossa Diano Marina e da un energico risveglio muscolare guidato da Marta Sciandini della palestra Dinamica di Diano Marina. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di coraggio e uno zainetto ricco di omaggi e gadget, offerti da supermercati Arimondo, Croce Rossa e Gestioni Municipali.

La cerimonia di premiazione ha riservato momenti di emozione con i riconoscimenti speciali. Il più giovane: Leo Raviola, di Diano Marina, prossimo a compiere 6 anni. La veterana: Elisabetta Dena, 77 anni, proveniente da Loano. La famiglia più numerosa: la famiglia Vallero di Vercelli, 4 persone tra genitori e figli. Il partecipante proveniente da più lontano: Marco Furgeri, arrivato da Londra. Premio speciale “auguri”: Giuseppe Bruzzese di Collegno, che ha festeggiato il suo compleanno con un tuffo in mare.

“Il ritorno del Cimento Invernale a Diano Marina, dopo un’assenza di tredici anni, è stato un evento che ha superato ogni nostra più rosea aspettativa. Quella che abbiamo vissuto è stata una mattinata di festa, di coraggio e di straordinaria partecipazione, che ha visto la nostra città letteralmente invasa da un’ondata di entusiasmo” ha dichiarato il Sindaco. “Vedere la passeggiata, il molo e l’arenile gremiti da migliaia di persone, e al contempo assistere al tuffo di circa cento temerari, baciati da un sole splendido, è la dimostrazione tangibile di quanto la nostra comunità e i visitatori abbiano a cuore le tradizioni e la vitalità di Diano Marina. Ringrazio Gestioni Municipali, il Comitato di Diano Marina della Croce Rossa Italiana e il Gruppo Pesca Sportiva per l’organizzazione, l’assistenza sanitaria, la logistica e l’accoglienza offerta a tutti i partecipanti”.