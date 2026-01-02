La visita per l’idoneità sportiva è fondamentale per chi pratica sport, anche a livello amatoriale, perché consente di valutare se il soggetto, da punto di vista cardiovascolare, è idoneo a effettuare attività fisica in assoluta sicurezza. Non è un caso che anche gli amatori che si iscrivono un gruppo sportivo debbano sostenere annualmente la visita medico-sportiva.

Tra le condizioni che potrebbero essere rivelate da una visita sportiva si ricorda la stenosi valvolare aortica, una condizione caratterizzata dall’ostruzione o dal restringimento della valvola aortica.

La forma acquisita, ovvero non congenita, tende a insorgere dopo i 60-70 anni, anche se non è escluso un esordio più precoce. La stenosi può essere lieve, moderata o severa. Le stenosi di grado lieve e moderato possono essere asintomatiche, mentre quella grave è sintomatica.

Se sei uno sportivo e una visita medica ha rivelato una stenosi, scopri uno dei centri di eccellenza TAVI; con questo acronimo si indica infatti una procedura mininvasiva che permette di sostituire la valvola aortica malata.

Cosa è la TAVI?

TAVI sta per Transcatheter Aortic Valve Implantation, vale a dire Impianto Valvolare Aortico Transcatetere. Con questa procedura mini-invasiva, si è in grado di sostituire una valvola aortica malata evitando l’intervento chirurgico a cuore aperto, che è più invasivo, gravata da un maggior numero di rischi e con tempi di recupero più lunghi.

Si tratta di una procedura consolidata da tempo ed è adottata dai TAVI centri eccellenza cardiologica.

In passato, questo tipo di procedura era effettuata soltanto a quei soggetti in cui il rischio di un intervento a cuore aperto era eccessivamente alto, mentre oggi è spesso eseguita anche nei pazienti con grado di rischio intermedio. Non è escluso che con il passare del tempo si ricorra alla TAVI anche nei pazienti con basso rischio operatorio.

Le valvole sostitutive

Come accennato, con la TAVI si effettua la sostituzione della valvola aortica. La valvola sostitutiva è realizzata con materiale biologico (per esempio tessuto bovino o suino) e per questo motivo non è necessaria una terapia con farmaci anticoagulanti.

Negli interventi di chirurgia tradizionale, invece, le valvole possono essere sia biologiche che meccaniche. In quest’ultimo caso, il paziente dovrà assumere un anticoagulante vita natural durante.

Dopo la sostituzione della valvola, la sintomatologia della stenosi aortica (affanno, dolore al petto e svenimenti) tende a scomparire.

L’attività sportiva dopo la TAVI

È possibile praticare l’attività sportiva dopo la TAVI? In linea di massima, la risposta è sì, ma si tratta di una risposta condizionata al tipo e al livello di attività praticata. In Italia, per quanto riguarda le attività agonistiche/amatoriali di coloro iscritti a società sportive ci sono regole ben precise al riguardo e la decisione spetta ai medici specialisti in Medicina dello Sport autorizzati a effettuare le visite per l’idoneità agonistica.

Chi pratica sport senza essere iscritto a società sportive, e non è quindi sottoposto all’obbligo della visita per l’idoneità sportiva, deve attenersi a quanto stabilito dal chirurgo e dal cardiologo di fiducia.

Esistono in letteratura medica diverse ricerche al riguardo. Secondo uno studio di Pressler et al. [1] (L’allenamento fisico migliora la capacità di esercizio e la qualità della vita dopo l’impianto di valvola aortica transcatetere: uno studio pilota randomizzato), “nei pazienti sottoposti a TAVI, l’allenamento fisico appare sicuro e altamente efficace in termini di miglioramento della capacità di esercizio, della forza muscolare e della qualità della vita”.

[1] Pressler A, Christle JW, Lechner B, Grabs V, Haller B, Hettich I, Jochheim D, Mehilli J, Lange R, Bleiziffer S, Halle M. Exercise training improves exercise capacity and quality of life after transcatheter aortic valve implantation: A randomized pilot trial. Am Heart J. 2016 Dec;182:44-53. doi: 10.1016/j.ahj.2016.08.007. Epub 2016 Aug 26. PMID: 27914499.