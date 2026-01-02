Dopo il successo dello spettacolo sotto le gru di Capodanno fortemente voluto dal Sindaco Claudio Scajola , Imperia si prepara a vivere il gran finale delle festività. Il mese gennaio non sarà solo il giorno dell’Epifania, ma un ritorno alle tradizioni, divertimento e solidarietà che coinvolgerà l’intera città, dal mare fino al cuore del Museo Navale. La giornata si aprirà nel segno della tradizione più audace: il cimento invernale domenica 4 gennaio alle ore 10:00 presso la Spiaggia D’oro a Borgo Marina ,come ogni anno, i “temerari” del mare si ritroveranno per la sfida più fresca della stagione: un tuffo collettivo nelle acque del Mediterraneo. Che siate esperti nuotatori d’inverno o turisti curiosi armati di smartphone, lo spettacolo .musica e balli sono assicurati: un mix di adrenalina e sorrisi per dare il benvenuto al nuovo anno con una sferzata di energia. Nel pomeriggio del 6 gennaio invece, il baricentro della festa si sposta ad Oneglia dove gia dal mattino le vie del centro saranno occupate dai tradizionali “Saldi “della Befana di Confesercenti invece dalle 14:00 in Calata Cuneo, diventerà il quartier generale della solidarietà. Grazie all’impegno dell’Associazione Nazionale e del Comando dei Vigili del Fuoco, i più piccoli potranno vivere un sogno di vedere la Befana calarsi dalle Gru: torna infatti l’amatissima Pompieropoli tra esposizioni di mezzi storici e moderni, i bambini potranno imparare i segreti della sicurezza divertendosi, in un pomeriggio che culminerà con l’atteso appuntamento “Salviamo la Befana”. Un’occasione unica per vedere i nostri eroi in divisa in azione in un contesto di festa e gioia. Per chi cerca un pizzico di mistero e cultura, l’appuntamento è alle 15 al Museo Navale con l’attività “Befana… in fondo al mare!”. Imperia chiude così il sipario sul Natale, invitando famiglie, cittadini e visitatori a scendere in piazza e a vivere insieme l’ultima giornata di magia.

