In occasione del Giorno della Memoria 2026 la Biblioteca Civica di Tortona propone un percorso di lettura dedicato alla riflessione sull’Olocausto. Saranno allestiti due scaffali tematici, uno pensato per la fascia d’età 6–15 anni e uno per il pubblico adulto, con una selezione di libri utili a conoscere, comprendere e approfondire uno dei capitoli più drammatici della storia del Novecento. Un’iniziativa che invita lettori di tutte le età a fermarsi, ricordare e interrogarsi sul valore della memoria come strumento di consapevolezza e responsabilità civile.

Martedì 27 gennaio alle ore 17.45, presso la Biblioteca Civica, si terranno due approfondimenti: “Entartete Kunst. Dall’arte degenerata all’Olocausto”, con gli interventi di Valter Ponta e Cinzia Rescia; attraverso l’analisi delle politiche culturali del regime nazista, si metterà in luce come la condanna dell’arte definita “degenerata” abbia rappresentato uno dei primi strumenti di esclusione, disumanizzazione e persecuzione, anticipando e preparando il terreno alla tragedia dell’Olocausto. “Alla ricerca delle opere perdute” a cura di Corrado D’Andrea che affronterà il tema del patrimonio artistico saccheggiato e dei “Monument Men” nell’Europa del ’45, restituendo una prospettiva di ricostruzione e memoria dopo la distruzione.

