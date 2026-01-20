Cia Alessandria-Asti esprime profondo cordoglio per la perdita del socio Ernesto Baracco, scomparso all’età di 67 anni dopo una breve malattia.

Titolare dell’omonima azienda agricola a Ticineto a indirizzo cerealicolo, che proseguirà l’attività con il figlio Francesco, Ernesto è stato particolarmente legato a Cia, con rapporti umani e di amicizia sviluppati anche al di fuori dell’erogazione dei servizi associativi.

Numerose le attività di carattere culturale e solidale a cui Ernesto ha preso parte, spesso con ruolo di protagonista e organizzatore, tra cui gite, momenti conviviali e spettacoli teatrali di beneficienza a Casale Monferrato.

Cia Alessandria-Asti – in particolare i funzionari e i dirigenti della zona di Casale Monferrato – si unisce con affetto alla famiglia in questo triste momento.