La rassegna “Luci sulla Shoah”, organizzata da ACV e ANPI di
Viguzzolo si conferma anche nel 2026 come un appuntamento di valore
culturale e civile in occasione della Giornata della Memoria.
Un percorso articolato con diversi incontri aperti al pubblico, dove
la musica e gli approfondimenti storici permetteranno di ricordare
le vittime delle persecuzioni nazifasciste, restituendo voce alle
loro storie.
Il programma si apre il 29 e 30 gennaio con “I bambini di Terezín”,
due incontri con agli studenti della scuola secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo. Gli appuntamenti offriranno
un’occasione di confronto e dialogo, accompagnando i giovani verso
il loro percorso di consapevolezza storica.
Venerdì 30 gennaio alle ore 21 nella Sala Consiliare del Comune di
Viguzzolo avrà luogo un dibattito sul tema “La Shoah della musica”
che approfondirà il ruolo della musica sotto il Terzo Reich e nei
lager nazisti, con gli interventi di Cinzia Rescia e Valter Ponta.
La manifestazione si concluderà sabato 31 gennaio alle ore 16 presso
la Chiesa della Beata Vergine Assunta di Viguzzolo, con il concerto
“Mieczysław Weinberg. Musica alla ricerca della libertà”, a cura del
maestro Alberto Carnevale Ricci, pianista di rilievo internazionale,
che sarà accompagnato dal violoncellista Gianluca Muzzolon e dal
violinista Livio Salvatore Troiano.
Il concerto si svilupperà come una narrazione in cui note e parole
si intrecceranno, ripercorrendo le principali tappe della vita del
compositore.
Un percorso pensato non solo per accompagnare l’ascoltatore nella
scoperta artistica e biografica di Mieczysław Weinberg, ma anche per
aprire uno spazio di riflessione sul valore della memoria nel
presente.
Il richiamo al passato diventerà così uno strumento per interrogare
l’oggi e contribuire alla costruzione di una coscienza civile più
consapevole e responsabile.
“Luci sulla Shoah” è un evento patrocinato dal Comune di Viguzzolo,
realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Tortona e alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo di
Viguzzolo e la Parrocchia Beata Vergine Assunta di Viguzzolo
