La rassegna “Luci sulla Shoah”, organizzata da ACV e ANPI di

Viguzzolo si conferma anche nel 2026 come un appuntamento di valore

culturale e civile in occasione della Giornata della Memoria.

Un percorso articolato con diversi incontri aperti al pubblico, dove

la musica e gli approfondimenti storici permetteranno di ricordare

le vittime delle persecuzioni nazifasciste, restituendo voce alle

loro storie.

Il programma si apre il 29 e 30 gennaio con “I bambini di Terezín”,

due incontri con agli studenti della scuola secondaria di primo grado

dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo. Gli appuntamenti offriranno

un’occasione di confronto e dialogo, accompagnando i giovani verso

il loro percorso di consapevolezza storica.

Venerdì 30 gennaio alle ore 21 nella Sala Consiliare del Comune di

Viguzzolo avrà luogo un dibattito sul tema “La Shoah della musica”

che approfondirà il ruolo della musica sotto il Terzo Reich e nei

lager nazisti, con gli interventi di Cinzia Rescia e Valter Ponta.

La manifestazione si concluderà sabato 31 gennaio alle ore 16 presso

la Chiesa della Beata Vergine Assunta di Viguzzolo, con il concerto

“Mieczysław Weinberg. Musica alla ricerca della libertà”, a cura del

maestro Alberto Carnevale Ricci, pianista di rilievo internazionale,

che sarà accompagnato dal violoncellista Gianluca Muzzolon e dal

violinista Livio Salvatore Troiano.

Il concerto si svilupperà come una narrazione in cui note e parole

si intrecceranno, ripercorrendo le principali tappe della vita del

compositore.

Un percorso pensato non solo per accompagnare l’ascoltatore nella

scoperta artistica e biografica di Mieczysław Weinberg, ma anche per

aprire uno spazio di riflessione sul valore della memoria nel

presente.

Il richiamo al passato diventerà così uno strumento per interrogare

l’oggi e contribuire alla costruzione di una coscienza civile più

consapevole e responsabile.

“Luci sulla Shoah” è un evento patrocinato dal Comune di Viguzzolo,

realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio

di Tortona e alla collaborazione dell’Istituto Comprensivo di

Viguzzolo e la Parrocchia Beata Vergine Assunta di Viguzzolo

