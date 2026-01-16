Luigi Gasperin è un imprenditore con un’azienda in Venezuela dove è residente da alcuni anni occupandosi di perforazioni di pozzi petroliferi e a Tortona vivono moglie e figli.

Ieri l’imprenditore, come annunciato dal Ministro Tajani (nella foto) è stato rilasciato dal governo Venezuelano: era finito in carcere nell’agosto scorso con l’accusa di spionaggio sempre respinta al mittente e dopo l’intervento della diplomazia italiana è stato liberato, ma per ora ha deciso di rimanere in Venezuela per portare a termine incombenze che riguardano l’azienda.

Originario di Bergamo, Gasperin si era poi stabilito a Tortona, città dove è stato residente fino al 2013 e in cui tuttora vivono la moglie e i figli Claudia e Marco.