Oggi, venerdì 16 gennaio, é stata una giornata importante per Tortona che ha salutato il passaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 che ha trasformato Tortona in un grande abbraccio collettivo, con una straordinaria partecipazione di pubblico e il coinvolgimento entusiasta di tutte le scuole cittadine, protagoniste di un momento di festa, emozione e condivisione.

Fin dalle prime ore, lungo il percorso, si è registrata una grande adesione da parte della cittadinanza: famiglie, residenti, associazioni e studenti hanno risposto con entusiasmo, trasformando il passaggio della Fiamma in un momento collettivo di energia, orgoglio e condivisione.

Un ruolo centrale lo hanno avuto le scuole del territorio, che hanno partecipato con numeri significativi: con tutti gli istituti scolastici cittadini coinvolti e migliaia fra studenti e bambini presenti nei punti di ritrovo dedicati. L’entusiasmo dei ragazzi dotati di bandierine colorate dei colori dei cerchi olimpici ha rappresentato una cornice ideale per un evento dal forte valore educativo e simbolico.

I 16 tedofori che hanno portato la fiaccola per le vie di Tortona: Giorgia Sartori (Piacenza), Sofia Marasso (Rottofreno – PC), Franco Lorenzo (Arquata Scrivia), Giuseppe Cassavago (Brescia), Salvatore Ruffino (Palermo), Sara Agnellini (Basiglio – MI), Giorgia Iacomelli (Boffalora d’Adda – LO), David Albert (Milano), Alessandro Pivetta (Pontecurone), Alessandro Rano (Vigevano), Michael Kang (Canada), Federica Grossi (Milano), Claudia Carrà (Peschiera Borromeo – MI), Emanuela Xhakay (Milano), Alessandro Cattelan (Tortona), Yoo Jung Hong (Corea del Sud).

«Siamo veramente orgogliosi di questa giornata – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – la risposta della città è stata straordinaria: Tortona ha dimostrato ancora una volta di saper vivere insieme i momenti importanti, con un senso di comunità concreto e positivo».

Con “Tortona accende il futuro”, l’Amministrazione comunale ha voluto accompagnare il passaggio della Fiamma con un progetto capace di mettere al centro i valori dello sport: amicizia, rispetto, speranza e spirito di squadra. Valori che oggi si sono visti, in modo molto concreto, nei volti e nei gesti di chi ha partecipato: cittadini e studenti uniti in un’unica, grande esperienza condivisa.

Il Comune di Tortona ringrazia tutte le persone presenti, le scuole, i docenti, il personale organizzativo, le associazioni coinvolte e le autorità che hanno collaborato per la buona riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va anche a alle forze dell’ordine e alla protezione civile per il supporto operativo e a tutti coloro che hanno contribuito a garantire sicurezza e fluidità lungo il percorso.

Tortona ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva, partecipe e unita, pronta ad accendere il futuro.