Questa mattina si è svolta presso la scuola di Alessandria e contestualmente in altre 8 Scuole della Polizia di Stato, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica dei 2.126 Agenti in prova del 231° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.

Nella scuola di Alessandria hanno giurato in particolare 362 Agenti.

Alla cerimonia di Pescara dove hanno prestato giuramento 183 Agenti in prova del 231° Corso unitamente a 7 Agenti Tecnici in prova del 21° Corso per Allievi Agenti Tecnici della Polizia di Stato “Familiari vittime del dovere” ha preso parte anche il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

Il Capo della Polizia Pisani nel suo discorso ha sottolineato la solennità del giuramento di fedeltà alla Repubblica con cui si assume il dovere di difendere e far rispettare libertà e diritti fondamentali custoditi dalla nostra Costituzione. E’ questo l’obiettivo che dovrà orientare l’agire quotidiano dei neo poliziotti. A loro spetta il compito di custodie le leggi che rappresentano l’essenza di uno stato democratico. A loro è affidata la sicurezza dei cittadini e delle comunità.

Le fasi solenni della cerimonia di Pescara sono state seguite in diretta streaming anche dal pubblico delle autorità e dei familiari presente nelle Scuole della Polizia di Stato di Abbasanta, Alessandria, Brescia, Cesena, Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste, Vibo Valentia dove, in contemporanea, altri 1.943 Agenti del 231° Corso allievi agenti hanno giurato fedeltà alla Repubblica.

I primi classificati nelle graduatorie finali delle singole Scuole hanno ricevuto un riconoscimento. Per tutti i giovani poliziotti a breve inizierà il tirocinio applicativo negli uffici di assegnazione situati in tutta Italia.