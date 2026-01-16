Movimentata serata quella di un 62enne di origini francesi che alcuni giorni fa si è reso protagonista

di diversi reati, costringendo i Carabinieri della Compagnia di Bordighera ad intervenire più volte per

porre fine alle sue “scorrerie”; la prima attivazione dei militari è avvenuta presso l’ospedale di

Bordighera quando i sanitari del citato nosocomio hanno visto un soggetto aggirarsi con fare sospetto

per i corridoi e nei locali interdetti ai pazienti, richiedendo quindi l’intervento delle forze dell’ordine;

è giunta così tempestivamente una pattuglia del locale Nucleo Radiomobile che ha subito individuato

l’uomo segnalato che, controllato dai militari, è stato trovato in possesso di una busta al cui interno

occultava indumenti sanitari (camice e felpa) – su cui era riportato il nominativo di un medico in

servizio in quel presidio – delle chiavi, un timbro recante reparto “Radiologia” ed altro materiale di

cancelleria riconducibile al medesimo reparto dell’ospedale nonché un coltello; la refurtiva veniva

pertanto recuperata ed immediatamente restituita agli aventi diritto, mentre l’arma bianca è stata

sottoposta a sequestro; il 62enne invece, condotto in caserma per gli adempimenti del caso, veniva

deferito a piede libero per furto aggravato nonché per porto abusivo di armi/oggetti atti ad offendere.

Tuttavia, nella nottata, poche ore dopo essere uscito dagli uffici della Compagnia Carabinieri, l’uomo

è stato notato da un privato cittadino nei pressi di via Palermo mentre cercava dapprima di aprire i

veicoli in sosta e poi di introdursi in un condominio; il cittadino, provava a far desistere ed a bloccare

il 62enne che però reagiva aggredendolo e spintonandolo, fortunatamente senza provocargli gravi

conseguenze; quindi, allertati tramite il N.U.E. 112, i militari giungevano celermente sul posto,

fermavano l’aggressore e lo conducevano nuovamente presso i locali della Compagnia Carabinieri di

Bordighera dove, al termine delle previste incombenze, questa volta veniva tratto in arresto per il

reato di rapina impropria e trattenuto nelle locali camere di sicurezza. Il fermato, la mattina seguente,

veniva condotto presso in Tribunale ad Imperia ove il giudice ne convalidava l’arresto, rinviando il

relativo processo al prossimo mese di marzo; al termine dell’udienza di convalida, all’interessato è

stato altresì notificato dagli operanti il provvedimento – nel frattempo richiesto alla Questura di

Imperia del foglio di via obbligatorio e del divieto di ritorno nel Comune di Bordighera per due anni.

