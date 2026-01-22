La Polizia di Stato nell’ambito dei controlli di prossimità, si dedica oltre che al soccorso pubblico e alla prevenzione dei reati in genere, altresì all’individuazione e alla repressione di eventuali illeciti penali.

In tale ambito pone particolare attenzione alle violazioni in materia di sostanze stupefacenti e nell’abito del contrasto dell’illecito traffico, in prima linea vi è il personale in servizio di Volante.

Lunedì 19 gennaio, la Polizia di Stato di Casale Monferrato, nel corso del servizio di controllo del territorio, transitando nella c.d. “zona industriale” notava un veicolo in sosta in una strada sterrata, parzialmente celato in una zona boschiva.

Gli operatori effettuavano pertanto un controllo dell’autovettura identificandone i due occupanti, cittadini stranieri residenti in città, rispettivamente di 36 e 37 anni.

I due, fin da subito evidenziavano un atteggiamento sospetto e nervoso e quindi gli Agenti effettuavano una perquisizione ed ispezione sia del veicolo che dei rispettivi occupanti, rinvenendo nella disponibilità di uno di essi un involucro in cellophane contenente modica quantità di sostanza stupefacente, che da successive analisi tecniche risultava corrispondere a cocaina per un peso al lordo di gr. 1,6.

La droga era sequestrata e, ritenendola detenuta per uso personale, a carico dell’uomo era contestata la violazione amministrativa di cui all’art. 75 D.P.R. 309/90, con conseguente segnalazione all’Autorità competente.