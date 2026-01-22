Organizzato dal Lions Club Water for Life grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, è ricominciato mercoledì 21 all’RSA Don Orione di Pontecurone il ciclo di Pet Therapy che già ha avuto un ottimo riscontro lo scorso anno.

Numerosi gli ospiti della struttura aderenti al corso, sia con lievi o nulle problematiche comportamentali, sia con problemi più complessi dal punto di vista clinico.

Gli interventi ( previste 20 ore in totale con cadenza settimanale) sono gestiti dall’Istruttrice cinofila Patrizia Fossati che porta ogni volta due dei suoi simpaticissimi cani, addestrati al percorso psico-relazionale previsto dal progetto pilota “Diamoci la zampa” di cui è ideatore e responsabile il dott. Riccardo Parlati, del Lions Club International di Genova Water for life.

E’ scientificamente provato che la semplice presenza di un animale determina una maggiore inclinazione al sorriso e al dialogo, risultando un efficace rimedio alla solitudine e alla depressione, due mali particolarmente diffusi fra gli anziani. I benefici della pet therapy favoriscono la riduzione di stress e ansia, migliorano l’umore, stimolano la comunicazione e aumentano la fiducia in se stessi.

All’inaugurazione del ciclo hanno portato il saluto del Comune di Pontecurone la vice sindaca Marialuisa Ricotti e l’assessore alla sicurezza Peppino Ansalone. Presenti all’evento il dott. Parlati, le signore Lions Livia Paglia, Vittorina Merli e il Direttore economo del Pensionato Roberto Baldo.