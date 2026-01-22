Quattordio – Grazie all’immediata attivazione del piano di ricerca delle persone scomparse, si conclude con un lieto fine la vicenda che nelle prime ore del giorno ha visto intervenire i Carabinieri della Compagnia di Alessandria nelle ricerche di un’anziana di 86 anni, allontanatasi da una struttura assistenziale.

Poco dopo le cinque e mezza del mattino, il personale della RSA si accorge dell’anomala assenza della donna dalla propria camera e dà l’allarme.

Occorre agire con velocità: la città è ancora al buio e la temperatura estremamente rigida. Non ultimo, la zona di periferia è attraversata da strade a scorrimento veloce.

Quando, ormai da un’ora, l’anziana ha fatto perdere le proprie tracce, le ricerche attivate dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile e delle altre Stazioni sul territorio, suddivisi in griglie di ricerca, portano una Gazzella sulle tracce della donna, fino a individuarla in prossimità dell’accesso al casello autostradale. L’anziana, in vestaglia, infreddolita ed esausta, è fortunatamente in discrete condizioni di salute, nonostante i rischi corsi per l’incolumità.

La tempestività della segnalazione e l’efficace intervento dei Carabinieri permettono di trarre in salvo l’86enne e, dopo la visita del personale sanitario, di riportarla tra i propri cari.