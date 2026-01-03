“L’ho avuta come professoressa al Liceo… una donna di un’intelligenza, eleganza e disponibilità d’altri tempi.”

“La professoressa Rita era una persona eccezionale che si distingueva in tutte le attività che intraprendeva.”

“La sezione tortonese dell’Associazione Italiana di Cultura Classica rende omaggio alla professoressa Rita Ferrari, appassionata cultrice della letteratura greca e latina, che con esemplare competenza e grandi capacità comunicative ha avviato generazioni di studenti all’amore per il mondo classico.”

Questi alcuni dei numerosi messaggi affettuosi che chi ha conosciuto Rita Ferrai ha voluto lasciare sul sito https://onoranzefunebrifranzoia.it/ da cui é stata tratta anche l’immagine della professoressa, deceduta il 31 dicembre scorso all’età di 97 anni.

Nata a Lesa, in provincia di Novara, nel 1928, si era trasferita a Tortona nel 1936 con la madre e la sorella per seguire il padre ferroviere e prima di diventare docente al Liceo Ginnasio “Carlo Varese” di Tortona, oggi inglobato nel Liceo “Giuseppe Peano” é stata una giovanissima staffetta partigiana nel territorio del Lago Maggiore. Aveva raccontato la sua esperienza in un’intervista registrata nel luglio 2023 da sua nipote Maria Paola Bidone, docente al Peano.

Rita Ferrari era molto conosciuta e stimata a Tortona e non solo per le sue grandi qualità di insegnante che aveva messo a disposizione della città e delle persone anche dopo essere stata collocata in pensione, infatti ha continuato ad insegnare all’Università della Terza età di Tortona.

La città ha perso una grande persona che le ha reso testimonianza oggi partecipando al rito funebre che é stato celebrato questa mattina in Cattedrale.