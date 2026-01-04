C’è chi non paga le tasse comunali di IMU e CUP (Tassa sulla Pubblicità) e chi invece l’ha pagata in eccesso e così adesso il Comune di Tortona provvederà alla restituzione. la decisione é stata presa dal Dirigente Amministrativo del Municipio, Sabrina Mancini che Visto il vigente Regolamento Comunale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e il vigente Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP);

e viste le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale con le quali si sono stabilite, per le annualità oggetto di rimborso, la misura delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP); ha deciso di impegnare la somma complessiva € 5.982,33 per la restituzione agli aventi diritto.

