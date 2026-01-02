Grave incidente stradale nella mattina di oggi, venerdì 2 gennaio, a Montegioco: un Tortonese di 89 anni residente a Montemarzino, con a fianco la moglie, stava guidando la propria auto, una Fiat Panda, quando secondo la prima sommaria ricostruzione, é stato colto da un malore ed ha perso il controllo della vettura che é uscita dalla carreggiata ed é andata a sbattere contro un palo dell’Enel.

Sul posto, oltre all’elicottero del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il pensionato era già deceduto ed inutili sono stati i soccorsi per salvarlo.

La moglie che era con lui, a quanto pare, non ha riportato gravi feriti, ma ha visto il marito morire sotto i suoi occhi.