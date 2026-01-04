Sabato 10 gennaio Imperia sarà protagonista di un momento storico quando il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 farà tappa in città.
Il percorso prenderà il via alle 10.30 dall’ex stazione di Oneglia, attraversando il cuore della città per concludersi alle 11.15 in via Cascione di fronte al Teatro Cavour.
I cittadini potranno assistere all’evento e prendere posto lungo il tragitto a partire dalle ore 9.30-10.00, per vivere da vicino il passaggio della Fiamma.
“Un appuntamento imperdibile per Imperia. Il passaggio della Fiamma Olimpica in città porta con sé i valori dello sport, dell’unità e dell’emozione olimpica” dichiara l’Assessore Mattia Sasso.