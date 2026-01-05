La complessiva attività svolta dalla Divisione Anticrimine – Sezione Misure di Prevenzione, su segnalazione dell’U.P.G.S.P. Sezione Volanti e dal Commissariato di Casale Monferrato, ha consentito, nella mattinata del 30 dicembre scorso di rintracciare pressi una struttura alberghiera del centro cittadino una donna di 56 anni, non residente in questa provincia, con a carico molteplici pregiudizi di Polizia per reati contro il patrimonio e la persona e numerosi fogli di via da diversi Comuni dell’intero territorio Nazionale e resasi autrice, nell’ultimo periodo, di un numero elevato di mancati pagamenti in ristoranti, bar, pizzerie, alberghi e B&B del capoluogo e della città monferrina.

Alla stessa è stato notificato il foglio di Via Obbligatorio e divieto di ritorno per un periodo di anni 4 dai Comuni di Alessandria e di Casale Monferrato, emessa dal Questore della provincia di Alessandria.

Sono in corso ulteriori accertamenti atti a delineare altre ipotesi delittuose commesse dalla stessa considerato la sua presenza in questo territorio da circa un mese tenuto conto della commissione di stessi reati in altre zone sul territorio nazionale.