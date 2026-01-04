Patrizia D’Agostino dell’Ufficio Turismo del Comune di Diano Marina

VISTO il preventivo di spesa della ditta Immedia di Carlo Ferraro, con sede in Via Diano San

Pietro, 105 – 18013 Diano Castello (IM) – C.F. FRRCRL66L29E290W – P.IVA 01172610089, in

atti prot. n. 32047/2025 del 31/12/2025, che offre la fornitura di pieghevoli promozionali nel formato

A5 chiuso, a tre ante, stampati in quadricromia su carta patinata opaca da 170 grammi, per una

quantità complessiva di n. 12.500 copie, suddivise in cinque versioni linguistiche (olandese, francese,

tedesco, italiano e inglese), nonché la traduzione dei testi dall’italiano nelle quattro lingue straniere,

il progetto grafico e l’impaginazione, l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini, la stampa, la

consegna presso il Palazzo Civico ovvero gli Uffici IAT e la fornitura delle relative versioni digitali

appositamente impaginate, per un importo di € 2.750,00 + IVA 22% per un totale di € 3.355,00 IVA

compresa,

HA DECISO DI DI AFFIDARE, per tutte le motivazioni suesplicitate, alla ditta Immedia di Carlo

Ferraro, con sede in Via Diano San Pietro, 105 – 18013 Diano Castello (IM) – C.F.

FRRCRL66L29E290W – P.IVA 01172610089, il servizio di realizzazione e stampa di n.

12.500 copie di pieghevoli promozionali di Diano Marina, come in premessa meglio

dettagliato, al costo di € 2.750,00 + IVA 22% per un totale di € 3.355,00 IVA compresa,

come da preventivo pervenuto in data 31/12/2025, in atti prot. n. 32047/2025.