Cervo e Perno, borghi dall’anima letteraria

Un calendario straordinario per il Festival Letterario “Cervo in blu d’inchiostro”

XIV edizione – 2026

Al femminile. Storie di donne, storie di parole

Cervo e Perno si confermano borghi dall’anima letteraria con la XIV edizione di “Cervo in blu d’inchiostro”, rassegna che nel 2026 propone un calendario straordinario di incontri con alcune tra le più autorevoli voci della cultura contemporanea da Massimo Recalcati a Nadia Terranova, da Tiziana Ferrario a Piera Levi- Montalcini, da Marta Stella a Carlo Lucarelli. Un progetto corale che attraversa il mito, il Novecento e il presente, da Medea a Natalia Ginzburg, con un’attenzione particolare alle storie di donne e alle storie di parole.

L’edizione 2026 si apre con un riconoscimento di particolare prestigio nazionale: il patrocinio della rivista letteraria mensile “Review” de Il Foglio, diretta da Annalena Benini, giornalista e scrittrice e attuale Direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un sostegno autorevole che conferma il valore culturale e il respiro nazionale dell’iniziativa, come sottolineato da Francesca Rotta Gentile, ideatrice e curatrice della rassegna.

La conferenza stampa di presentazione si è svolta il 15 gennaio 2026 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Imperia, sancendo l’avvio ufficiale del programma che, per l’intero anno, unirà i borghi di Cervo e Perno, nel Comune di Monforte d’Alba, in un articolato percorso dedicato alla letteratura, alla storia e alla cultura contemporanea.

Sono intervenuti Claudio Scajola, Presidente della Provincia di Imperia, Lina Cha, Sindaca di Cervo, con un messaggio dell’Assessore regionale Marco Scajola, Gregorio Gitti, professore ordinario di Diritto civile all’Università degli Studi di Milano, avvocato e proprietario del Castello di Perno.

Hanno inoltre partecipato Luigi Romano, Dirigente scolastico dell’Istituto Novaro di Imperia, scuola referente per la formazione docenti; Marta Maimone dell’Ufficio stampa del Premio Internazionale Lattes Grinzane; Laura Amoretti, Consigliera per le Pari Opportunità della Regione Liguria; la prof.ssa Caterina Amoretti con un numeroso gruppo di studenti del Polo Tecnologico Imperiese; la prof.ssa Emanuela Ramoino del Liceo Vieusseux di Imperia; Enrica Mancinelli, funzionaria del Comune di Cervo; Patrizia Milanese per il Liceo Cassini; Lucia Carluccio per l’Istituto Colombo di Sanremo; rappresentanti della Fondazione Pirelli e del Premio Campiello Junior; le studiose Lucinda Buja e Nicoletta Sasso; San Giorgio Musica; Oscar Bielli del Premio Letterario Lions, edizione 2026 dedicata a Natalia Ginzburg; Chiara Principato, studentessa della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova, indirizzo informatica; e Francesca Rotta Gentile, ideatrice e curatrice dell’intero Festival letterario.

L’edizione 2026, dal titolo “Al femminile. Storie di donne, storie di parole”, è un progetto finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura e dal Comune di Cervo, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia, e con la collaborazione di importanti enti culturali e accademici nazionali e internazionali.

Di particolare rilievo è il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria. Il dirigente Alessandro Clavarino (Ufficio II della Direzione Generale) ha riconosciuto la rassegna come attività di formazione per i docenti, valutandone l’elevata valenza formativa e sociale. Il progetto si svolgerà dal 31 gennaio al 14 novembre 2026, nel corso dell’ anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027.

Il mondo della scuola rappresenta uno degli assi portanti dell’iniziativa. Partecipano attivamente l’Istituto Novaro, il Polo Tecnologico Imperiese, il Liceo Vieusseux, gli Istituti Sauro e Ruffini di Imperia, l’Istituto Comprensivo di Diano Marina, il Liceo Cassini e l’Istituto Colombo di Sanremo, il Liceo Aprosio di Ventimiglia e il Liceo Govone di Alba. Tutti gli incontri sono riconosciuti come attività gratuita di formazione per docenti di ogni ordine e grado e caricati sulla piattaforma ministeriale SOFIA dall’Istituto Novaro di Imperia , le iscrizioni sono aperte fino al 29 gennaio e il codice identificativo 102613.

Il progetto si sviluppa attraverso un percorso interdisciplinare che attraversa il Novecento e il presente, muovendo dal mito di Medea fino alla contemporaneità, con un filo conduttore rappresentato dalla figura e dall’eredità culturale di Natalia Ginzburg. Nel corso della conferenza stampa è stata presentata anche la nuova immagine grafica della rassegna, firmata dal designer fiorentino Walter Sardonini.

Ospiti e relatori del calendario 2026

Il calendario 2026 comprende 23 incontri complessivi, 13 a Cervo e 10 al Castello di Perno. Interverranno scrittori, giornalisti, docenti universitari e studiosi di rilievo nazionale e internazionale, tra cui:

Tiziana Ferrario, Massimo Recalcati, Nadia Terranova, Carlo Lucarelli, Piera Levi-Montalcini, Laura Suardi, Mariapia Veladiano, Emanuela Rotta Gentile, Nanni Perotto, Remo Ferretti, Daniela Cassini, Gabriella Badano, Lucinda Buja, Marta Stella, Laura Guglielmi.

Accanto a loro, docenti universitari e studiosi: Diego Ardoino e Danius Bure (Università di Vilnius), Giulia Bassi (Università di Siena), Francesca Sensini (Università di Nizza), Beatrice Manetti (Università di Torino), Alessandro Carassale (Università di Genova).

L’inaugurazione è in programma per sabato 31 gennaio con Tiziana Ferrario, giornalista del Tg1 e scrittrice, che presenterà Anna K. Il romanzo della straordinaria vita di Anna Kuliscioff (Solferino). L’incontro sarà condotto da Patrizia Milanese, con la partecipazione degli studenti della redazione giornalistica del Liceo Cassini.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Oratorio di Santa Caterina a Cervo, con ingresso libero e gratuito (informazioni: tramediculturaeventi@gmail.com), e presso il Castello di Perno a Monforte d’Alba, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (eventi@castellodiperno.it).

Un sentito ringraziamento va infine agli sponsor e ai partner del territorio – tra cui il B&B Corallini di Cervo, i ristoranti San Giorgio e Bellavista di Cervo, la Sartoria Daphné di Sanremo, il ristorante Chef Gennaro di Pace a Perno, la Libreria Ubik di Imperia e la Libreria La Torre di Alba – il cui contributo testimonia il forte legame tra il progetto culturale e le comunità ospitanti.

La XIV edizione di “Cervo in blu d’inchiostro” si conferma così un progetto culturale corale di alto profilo, capace di coniugare la valorizzazione dei territori con la profondità del pensiero letterario e culturale contemporaneo.