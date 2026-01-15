Per commemorare il Giorno della Memoria e ricordare lo sterminio del popolo ebraico durante l’ultimo conflitto mondiale, il Comune di Novi Ligure ha organizzato una serie di eventi culturali in collaborazione con Isral (Istituto per la storia della Resistenza in provincia di Alessandria), sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Novi Ligure e gli istituti scolastici cittadini.

Le iniziative prenderanno il via sabato 24 gennaio, alle ore 18, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica (via Marconi, 66) con il reading musicale “Lo sporco di Dachau“. Il progetto, curato da Betti Zambruno, racconta la storia di donne che hanno dato voce alla mancanza di libertà e a verità scomode, o che hanno vissuto direttamente la Shoah. La rappresentazione vedrà Fulvia Maldini come voce recitante e al canto e Pier Carlo Cardinali alla chitarra e al canto.

Domenica 25 gennaio, sempre alle ore 18, l’Auditorium “Alfredo Casella” di via Verdi 37 (ex Caserma Giorgi) ospiterà l’evento “Divise a strisce…!”. Inserito nella rassegna Musicanovi 2026, il concerto vedrà la partecipazione della voce di Elena Giardina, della voce narrante di Laura Gualtieri e del Quintetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, con musiche di autori quali Schumann, Battiato e brani della tradizione ebraica.

Il momento centrale delle celebrazioni si terrà martedì 27 gennaio con una fitta serie di appuntamenti:

• Ore 9,30: omaggio alla memoria di Isacco Krachmalnicoff in viale della Rimembranza 40, presso la sua ultima abitazione dove è posta la pietra d’inciampo. Sono previsti i saluti della Presidente della sezione novese dell’Anpi, Graziella Gaballo, e delle autorità, alla presenza degli studenti novesi.

• Ore 10,30: presso il Teatro Paolo Giacometti, il giornalista e storico Gianni Oliva terrà l’intervento “Shoah: le ragioni della Memoria” rivolto agli studenti.

• Ore 12,15: Concerto “Voci e note di Memoria” presso la Palestra della Scuola Media Boccardo, a cura delle classi seconde e terze e dell’Orchestra Note di Classe.

• Ore 17: nell’Androne di Palazzo Dellepiane, si svolgerà la Cerimonia “Le luci della Memoria”. Dopo il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere, seguirà la lettura dei nomi dei deportati novesi e la lettura di “Parole di donne nella Shoah” a cura degli studenti del Liceo E. Amaldi.

• A seguire: la Cerimonia si sposterà in via Cavour 67 per l’omaggio alla memoria di Silvio Salomon Ottolenghi, con un intervento a cura di uno studente del Liceo Amaldi davanti alla pietra d’inciampo a lui dedicata.

Si segnala infine che, dal 22 gennaio al 7 febbraio, presso i locali della Biblioteca Civica, sarà allestita la mostra bibliografica “Leggere la Memoria”, visitabile durante l’orario di apertura.

Per informazioni: Biblioteca Civica tel. 0143 76246