Fa freddo il termometro é vicino allo zero ma chi non vuole rimanere tra mura domestica e non vuole neppure andare al centro commerciale Oasi, o al cinema, cosa può fare? Ecco alcune proposte per sabato e per domeniCa fra cui un bel concerto del “Perosi Festival”, gratis.

SABATO 10 GENNAIO

Tortona: fino al 10 gennaio presso la cattedrale di Tortona in piazza Duomo esposizione del “Presepio del Papa”

Tortona: fino al 12 gennaio al centro Mater Dei di Tortona c’él’apertura del tradizionale Presepio Artistico, un appuntamento molto atteso nel periodo natalizio, che ogni anno richiama numerosi visitatori per la cura delle scenografie e l’atmosfera suggestiva. Il presepio sarà aperto tutti i giorni dal 29 novembre 2025 al 12 gennaio 2026, con i seguenti orari: 9.30 – 12.00 e 15.00 – 18.00. Il presepe, realizzato con grande attenzione ai dettagli, offre un percorso immersivo che valorizza la tradizione e permette a grandi e piccoli di vivere l’incanto del Natale. Per ulteriori informazioni e per i gruppi è possibile contattare il numero 0131.8183 o scrivere all’indirizzo e-mail materdei.amministrazione@sanmarziano.com.

Tortona: fino al 25 gennaio dalle ore presso il centro commerciale Oasi è in funzione la Pista di ghiaccio

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

DOMENICA 11 GENNAIO

Tortona: alle ore 18,30 presso la Cattedrale di Tortona, in piazza Duomo oncerto vocale-strumentale “Musica sacra tra Tortona e Genova – Gemellaggio musicale tra le due Diocesi”, inserito nel cammino del Festival nel segno del Giubileo e della musica come linguaggio di comunione.

