Si chiama Pierpaolo Guazzotti, 67 anni, è medico dentista di Alessandria, ed è scomparso dal 31 dicembre mentre era in vacanza a Capo Verde durante una battuta di pesca nell’isola di Sal.

A dare la notizia sono stati i media locali che hanno riportato quando accaduto quel giorno quando, secondo la prima sommaria ricostruzione la moglie Livia Colla, già medico fisiatra ad Alessandria e a Casale, non lo ha visto rientrare.

Subito sono partite le ricerche via mare e anche con i sommozzatori, ma a quanto pare sono stati ritrovati solo i suoi effetti personali. Medico dentista ad Oralmed in via Buozzi, Guazzotti ha uno studio anche a Molare ed abita a Castelletto Monferrato. Era stato consigliere comunale ad Alessandria durante il quinquennio dell’amministrazione di Centro destra con il Sindaco Cuttica di Revigliasco.

E’ relatore a corsi e congressi principalmente su temi di implantologia.

E’ autore di pubblicazioni a carattere scientifico su riviste nazionali.

Nato a Castellazzo Bormida nel 1958, si è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso l’Università degli Studi di Pavia.