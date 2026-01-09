Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 si terrà la prima edizione del nuovo anno di Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale. Come da tradizione la manifestazione si svolgerà in concomitanza con la domenica dedicata al mercatino dell’antiquariato, osservando l’orario invernale e, per il solo mese di gennaio, in modalità ridotta.

I turisti e i visitatori potranno trovare aperti:

Castello: con la possibilità di salire sugli spalti e all’interno dei torrioni e visitare le mostre allestite negli ambienti interni: sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Chiesa di Santa Caterina: chiesa sabato e domenica apertura dalle 10,00 alle 18,30; coro apertura dalle 14,30 alle 18,30; ingresso da Piazza Castello.

Teatro Municipale: sabato dalle 15,00 alle 17,30; domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30.

Cattedrale di Sant’Evasio: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di san Domenico: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Michele: sabato dalle 15,00 alle 17,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30

Percorso storico-militare del Monferrato (curato dal Coordinamento delle Associazioni d’Arma, in via Martiri di Nassiriya 8): domenica dalle 10,00 alle 12,30 con esposizione di un interessante e vasto patrimonio documentale e fotografico custodito dal Coordinamento.

Museo e Sale Storiche dell’Associazione Nazionale Alpini (via De Cristoforis 16): sabato dalle 9,00 alle 11,30; domenica dalle 9,30 alle 11,30 con preavviso il giorno precedente al numero 3394159256. La sede, disposta su tre piani, espone un interessante e vasto patrimonio storico, documentale, librario e artistico sulla storia degli Alpini

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale della durata di un’ora circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle 15,00.

Nel fine settimana saranno aperti anche i seguenti musei:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con ingresso gratuito sabato e domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30. Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture) e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza. Sono esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale), oltre al deposito visitabile che contiene la donazione di disegni, dipinti e sculture provenienti dalla famiglia dello scultore. Nella sala ipogea è esposta la collezione di Carlo Vidua, con le testimonianze di viaggio raccolte dal viaggiatore monferrino durante tre viaggi intorno al mondo all’inizio dell’Ottocento.

Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta, il Museo sarà visitabile sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00; per la visita ai sottotetti della Cattedrale è consigliata la prenotazione al 3929388505 oppure all’indirizzo e-mail antipodescasale@gmail.com .

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 con ingresso a pagamento: ediﬁcata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto. E’ consigliata la prenotazione al recapito telefonico 0142.71807.

La Torre Civica, il Palazzo Municipale e la Chiesa di San Paolo resteranno chiusi, verranno riaperti con l’edizione di febbraio 2026 di Casale Città Aperta.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142.444.330 e 0142.444.309 o consultare il sito https://comune.casale-monferrato.al.it/vivere-il-comune/vivere-casale-monferato/eventi-cultura-turismo/casale-citta-aperta/