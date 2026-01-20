Le persone normali si divertono riposano, ma nel fine settimana i Carabinieri di Tortona intensificano i controlli su tutto il tortonese e i risultati si vedono. Particolare attenzione al centro storico e ai luoghi di aggregazione, con servizi preventivi lungo le vie della movida tortonese, soprattutto nelle fasce serali e notturne, con oltre ottanta persone e trentacinque veicoli controllati.

Il dispositivo, che ha avuto anche compiti di contenimento del degrado urbano e di contrasto ai reati che influiscono sensibilmente sulla percezione dell’ordine e della sicurezza, ha visto i Carabinieri eseguire due sequestri di cocaina, con relative segnalazioni alla Prefettura per uso di droga, di un’arma impropria e di un oggetto atto allo scasso, e segnalare una persona per violazioni alle leggi sull’immigrazione e una per occupazione abusiva si immobile.

Evento di particolare interesse, l’intervento delle Gazzelle nei pressi della stazione ferroviaria, dove sono stati controllati due giovanissimi, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, trovati in possesso di un grosso cacciavite, con tutta probabilità utilizzato dai minori per forzare porte e finestre e accedere all’interno delle abitazioni designate per i loro furti. Attesa l’irreperibilità dei genitori, i due sono stati affidati ai locali servizi sociali.