Mercoledì 7 gennaio 2025, le classi 5AE e 5BE dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto Marconi hanno partecipato ad un’importante esperienza formativa direttamente sul campo. Gli studenti si sono recati presso la sede di Milano della Cisco, leader mondiale nel settore del networking e dell’IT, per partecipare a un laboratorio intensivo dedicato alle tecnologie di rete.

L’iniziativa ha permesso ai futuri diplomati di confrontarsi con esperti del settore e di vedere applicati i concetti teorici studiati in classe. Durante la giornata, i ragazzi sono stati coinvolti in sessioni pratiche focalizzate su:

Routing Statico . Analisi delle infrastrutture che muovono i dati a livello globale.

. Analisi delle infrastrutture che muovono i dati a livello globale. Infrastruttura di rete. Approfondimenti sulle infrastrutture di rete a livello di piccole e medie imprese, gestione delle minacce in tempo reale.

Oltre all’aspetto tecnico, l’attività ha rappresentato un’occasione preziosa di orientamento in uscita. Gli studenti hanno potuto osservare da vicino l’ambiente di lavoro di una multinazionale tecnologica, comprendendo meglio le competenze trasversali (soft skills) e i percorsi di certificazione richiesti oggi dal mercato del lavoro.

Questa giornata di formazione si inserisce nel percorso di eccellenza del Corso di Informatica e Telecomunicazioni del Marconi, confermando l’importanza del legame tra scuola e mondo dell’impresa per preparare professionisti pronti alle sfide del futuro digitale.