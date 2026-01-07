Ogni tanto succede e stavolta la Lotteria Italia ha premiato per ben 4 volte la provincia di Alessandria con 140 mila euro in totale.

Con due biglietti vincenti la città di Alessandria: uno da 50 mila (E066928) e un altro da 20 mila (N409756), mentre un altro biglietto vincente (S010555) da 50 mila euro venduto a Belforte Monferrato.

Il quarto biglietto vincente, da 20 mila euro è stato venduto a Castelnuovo Scrivia ed é O062479. Non é stato possibile sapere se tutti questi biglietti siano stati venduti nelle tabaccherie locali o in quelle degli autogrill.

Ecco l’elenco di tutti e 306 biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026.