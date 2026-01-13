Novi Ligure – I Carabinieri delle Stazioni di Gavi, Arquata Scrivia, Capriata d’Orba e Pozzolo Formigaro hanno messo in campo servizi straordinari per il controllo delle frazioni e delle aree rurali per prevenire e contrastare i furti in abitazione.

In aggiunta alle pattuglie normalmente impegnate nell’attività quotidiana, i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno operato massicci controlli, con particolare attenzione alle aree in cui in tempi recenti si sono verificati episodi criminosi.

Il dispositivo, rafforzato con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo giunti da Torino, ha pattugliato il territorio ed effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale, identificando e ispezionando persone e veicoli sospetti.

Il servizio straordinario si aggiunge ai recenti incontri con la cittadinanza e al quotidiano impegno dei Carabinieri sul territorio novese per la prevenzione dei reati e la sicurezza delle abitazioni, nella più ampia azione volta al contrasto della microcriminalità sul territorio di giurisdizione della Compagnia di Novi Ligure.