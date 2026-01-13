Prosegue la predisposizione del dispositivo di safety e security relativo alla 76° Edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà, com’è noto, dal 24 al 28 febbraio 2026.

Nel corso del sopralluogo di oggi, 13 gennaio 2026, sono stati valutati alcuni ulteriori aspetti tecnico-operativi di sicurezza, nonché le misure organizzative da adottare, con particolare riferimento ai flussi e alla sicurezza del pubblico, alla viabilità, alle dotazioni di sicurezza e alla gestione di eventuali emergenze.

L’obiettivo condiviso è assicurare al massimo il livello di sicurezza, garantendo al contempo la migliore riuscita della manifestazione.