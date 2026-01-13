Serravalle Scrivia – Con l’avvio dei saldi nei negozi della giurisdizione, i Carabinieri hanno intensificato i controlli presso il parco commerciale e lungo le vie dei negozi, al fine di garantire la tutela dei cittadini e degli esercenti. Circa duecento le persone indentificate nel corso dei servizi straordinari, che hanno interessato anche aree occasionalmente oggetto di episodi di degrado urbano. Oltre venti Carabinieri, suddivisi in dieci o più pattuglie, hanno vigilato sulle aree maggiormente affollate, in ossequio al piano concordato tra il Comando Provinciale di Alessandria e la Questura, e lungo le vie di accesso e di parcheggio delle zone commerciali con la Polizia locale.

Verifiche e controlli hanno interessato le vie dello shopping, le fermate degli autobus, la stazione ferroviaria e il centro storico.

Il dispositivo ha consentito di rilevare violazioni al Codice della Strada e altre infrazioni minori, ottenendo un positivo riscontro in termini di prevenzione e sicurezza.