L’Open day dell’Istituto, sabato 10 gennaio 2026, è stata l’occasione per il lancio del nuovo numero del giornalino Marconews, mentre da lunedì 12 gennaio è avvenuta la distribuzione gratuita nelle classi. Cosa è per noi il giornalino? 20 facciate di emozioni trasformate in disegni, poesia, riflessioni ma anche test per coinvolgere i lettori e “perle di saggezza”, perché i “mantra dei proff.” sono molto popolari e ci si può divertire a riconoscerli.

Nel numero di quest’anno, la redazione ha affrontato il tema del pregiudizio nei confronti del diverso e quello del volontariato attraverso alcuni incontri con alcuni volontari della Caritas: un percorso che ci ha fatto conoscere realtà di povertà e di necessità anche nella nostra Tortona, che ci ha mostrato come le vite di tanti “invisibili” possono essere sostenute dall’aiuto di tutti noi. Questo numero è nato con l’intento di portare il lettore a confrontarsi con realtà diverse dalla propria e abbattere gli stereotipi.

Il progetto laboratoriale della redazione è stato finanziato dal Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 “ Marconi. Insieme per il futuro”, si è concentrato nei mesi di novembre e dicembre e ha coinvolto più di una ventina di studenti di ogni corso e classe dell’Istituto. Seguiti dai docenti referenti Prof.ssa M.A. Genovese, M. Gentile e V. Pessini e dai proff. C. Basilico e M. Zaccaro in qualità di collaboratori, noi studenti abbiamo avuto modo di esercitare una pluralità di competenze nell’ambito della scrittura, del disegno, della grafica editoriale, confrontandoci in working progress e lavorando in team, non solo per imparare come funziona in toto una redazione che si occupa di comunicazione, ma anche per vivere un’occasione per conoscersi, crescere e maturare insieme.

La Redazione Marconews