È stata una mattinata speciale quella vissuta nei giorni scorsi dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Tortona e Villaromagnano dell’Istituto Tortona B, protagoniste di un emozionante collegamento in diretta con i ricercatori a bordo della nave “Laura Bassi”, rompighiaccio da ricerca, impegnata in una missione scientifica in Antartide.

Mentre a Tortona era mattino, dall’altra parte del mondo, nel mare di Ross, proprio di fronte all’Antartide, per i ricercatori era sera. Eppure il sole illuminava ancora il ponte della nave: in Antartide è estate e il fenomeno del “sole di mezzanotte” rende le giornate lunghissime, offrendo uno scenario affascinante e insolito. Tra le prime inquadrature, all’inizio del collegamento, quella di un iceberg poco distante dalla nave attorno al quale decine di pinguini facevano il bagno, ci ha offerto uno spettacolo naturale che ha suscitato molti sorrisi.

Il collegamento si è trasformato in una vera e propria visita guidata virtuale della nave. I ricercatori, con grande disponibilità ed entusiasmo, ci hanno accompagnato alla scoperta degli ambienti della “Laura Bassi”: dal ponte di comando agli spazi comuni, fino ai laboratori scientifici, cuore pulsante delle attività di ricerca. Siamo rimasti sorpresi nello scoprire che a bordo c’è il punto di atterraggio per l’elicottero, ma anche spazi dedicati al tempo libero, come una palestra o un biliardino, indispensabile per rilassarsi dopo le lunghe giornate di lavoro.

E, come in ogni “città galleggiante” che si rispetti, non poteva mancare una buona cucina: corre voce che a bordo ci sia un cuoco capace di proporre anche piatti siciliani e che, nonostante la distanza da casa e le condizioni estreme, non si mangi affatto male. Un dettaglio che ha reso la vita sulla nave ancora più concreta e vicina alla nostra immaginazione.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla spiegazione delle principali linee di ricerca portate avanti in Antartide: lo studio dei cambiamenti climatici, l’analisi dei ghiacci e del loro ruolo nell’equilibrio del pianeta, le ricerche sull’oceano e sugli ecosistemi marini, fondamentali per comprendere l’evoluzione del clima globale. Temi complessi, resi accessibili grazie a esempi concreti e a un linguaggio chiaro, capace di coinvolgere e stimolare la curiosità.

Abbiamo davvero apprezzato la generosità dei ricercatori, che hanno condiviso con noi tempo, competenze e passione, rispondendo alle nostre numerose domande e trasmettendo l’importanza del lavoro scientifico e della cooperazione internazionale.

Un’esperienza preziosa, che ci ha permesso di sentirci, anche solo per un giorno, parte di una grande avventura scientifica ai confini del mondo.

Gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Tortona B