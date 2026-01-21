tutto è bene quel che finisce bene: i carabinieri della compagnia di Di Tortona si sono immediatamente attivati e hanno trovato il ragazzino di 13 anni che era scomparso questa mattina, mercoledì 21 gennaio dalla propria abitazione di cui abbiamo dato già notizia in altro articolo. Grazie alla localizzazione del suo cellulare. Il giovane tortonesi secondo quanto appurato, stava viaggiando su un treno diretto a La Spezia e i carabinieri si sono subito attivati riuscendo ad individuarlo sul convoglio. Il ragazzino è stato fatto scendere a La Spezia e mentre stiamo scrivendo i genitori lo stanno raggiungendo per riportarlo a casa.

Correlati