Si è concluso il progetto “Sport e divertimento – ginnastica dolce in acqua per le persone con SM”, promosso dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Imperia, con l’obiettivo di favorire il benessere fisico e la socializzazione attraverso un’attività motoria accessibile e inclusiva.

Gli incontri di ginnastica dolce in acqua si sono tenuti presso la piscina comunale di Taggia, My Sport (IM), in un ambiente sicuro e adeguato, con il supporto di personale gentile e qualificato. L’attività ha permesso ai partecipanti di migliorare mobilità ed equilibrio, riducendo il carico sulle articolazioni e favorendo il rilassamento.

Oltre ai benefici fisici, il progetto ha avuto un importante valore sociale: il clima positivo e l’entusiasmo dei partecipanti hanno favorito nuove relazioni e suscitato l’interesse di altre persone, che hanno manifestato la volontà di partecipare a future edizioni.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza

di Intesa San Paolo, alla collaborazione della struttura ospitante e all’impegno dei volontari.

Un ringraziamento particolare va a Gianluca Virgilio, autista volontario: la sua disponibilità, la cura e la grande attenzione dimostrate nel servizio di trasporto e nel

supporto alla mobilità dei partecipanti hanno contribuito in modo significativo alla sicurezza e alla buona riuscita del progetto.