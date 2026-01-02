San Bartolomeo al Mare si prepara a vivere una mattinata all’insegna del gioco, della socialità e dello stare insieme. Lunedì 5 gennaio 2025 si svolgerà infatti una Caccia al Tesoro itinerante lungo la passeggiata a mare, un’iniziativa gratuita rivolta a famiglie, bambini e ragazzi, pensata per offrire un’esperienza divertente e sicura all’aria aperta durante le festività natalizie.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia di San Bartolomeo al Mare, in collaborazione con Comune, Pro Loco e associazioni locali, e rientra nel calendario delle iniziative proposte ai turisti presenti in paese tra Natale e l’Epifania. Fondamentale anche il contributo dei ragazzi del gruppo giovani parrocchiale, coinvolti attivamente nell’organizzazione e nella gestione del gioco.

La caccia al tesoro si svilupperà interamente lungo la passeggiata a mare, area pedonale, e coinvolgerà le attività commerciali che si affacciano sulla passeggiata e sulla via Aurelia lato mare, senza la necessità di attraversare la strada, così da garantire la massima sicurezza a famiglie e bambini.

Il ritrovo per le iscrizioni gratuite è fissato alle ore 9.30 presso la Torre Santa Maria, con inizio del gioco alle ore 10.00. Sono previsti premi per le prime squadre classificate.

Un’iniziativa senza scopo di lucro che punta a valorizzare il territorio, favorire la socialità e riscoprire il piacere di giocare insieme, grandi e piccoli, vivendo il paese in modo semplice e condiviso.

Correlati