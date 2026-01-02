L’arrivo del nuovo anno a Diano Castello (uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione) viene celebrato con nuovi appuntamenti (ad ingresso gratuito) del programma di Natale Castello, tutti nel borgo, all’insegna di divertimento e cultura, tra spettacoli, concerti e celebrazioni religiose.

Si parte sabato 3 gennaio, alle ore 15, in piazza Clavesana, con lo spettacolo per bambini dal titolo Testafina salva il Natale. Il burattinaio Folco Barlucchi porterà in scena una storia avvincente e ricca di magia, alla ricerca di Babbo Natale, con personaggi della tradizione come Gianduja e Testafina. Un racconto pensato per divertire e coinvolgere i più piccoli, mantenendo viva l’atmosfera natalizia.

Domenica 4 gennaio, presso l’Oratorio Madre Leonarda in via Annunziata, dalle ore 15 alle 17, si terrà una ricca Tombolata di Benvenuto al 2026, un momento di aggregazione e convivialità aperto a tutta la comunità.

La musica tornerà invece protagonista lunedì 5 gennaio nell’accogliente teatro Concordia, in piazza Assunta, con inizio alle ore 21, con il Concerto delle Feste, un viaggio dai celebri brani operistici alle melodie natalizie: una serata dedicata alla grande opera lirica, riconosciuta, dal 2023, patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. Le più celebri pagine del repertorio operistico saranno eseguite dal Coro lirico polifonico Giuseppe Manzino di Savona, diretto dal maestro Mattia Pelosi e accompagnato al pianoforte da Nicholas Tagliatini, in un programma capace di unire il grande repertorio lirico alle suggestioni musicali del periodo natalizio.

L’ultimo appuntamento delle festività di inizio 2026 è fissato per martedì 6 gennaio con la Santa Messa dell’Epifania per i bambini, celebrata alle ore 11 presso la Chiesa parrocchiale di San Nicola, un momento dedicato in particolare ai più piccoli, nel segno della tradizione e della condivisione.

“Natale Castello: da San Nicola a San Mauro, tra luci e tradizioni”, il ricco cartellone proposto dall’amministrazione comunale con il supporto della Regione Liguria (tramite il Fondo Unico Nazionale del Turismo 2025), iniziato in occasione di San Nicola, proseguirà la prossima settimana con nuovi appuntamenti, compresa la tradizionale Fiera di San Mauro, in località Varcavello.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Iat, sito presso il loggiato di piazza Quaglia, all’ingresso del borgo, aperto sino al 6 gennaio: dalle ore 10 alle 17. Tel. 0183.4077217; e-mail: iat@comunedianocastello.it

Natale Castello – I prossimi appuntamenti

Sabato 3 gennaio

Piazza Clavesana

ore 15 – Spettacolo “Testafina salva il Natale”. La Baracca dei Burattini vi aspetta con il burattinaio Folco Barlucchi per una storia avvincente alla ricerca di Babbo Natale, accompagnata dai personaggi della tradizione. Un racconto ricco di divertimento e di magia, in un’atmosfera natalizia.

Domenica 4 gennaio

Oratorio Madre Leonarda – via Annunziata

dalle ore 15 alle 17 – Tombolata

Lunedì 5 gennaio

Teatro Concordia – Piazza Assunta

ore 21 – “Concerto delle feste: dai celebri operistici alle melodie natalizie”, a cura di Nicolas Tagliatini e del Coro lirico Giuseppe Manzino

Martedì 6 gennaio

Chiesa parrocchiale di San Nicola da Bari

ore 11 – Santa Messa dell’Epifania per i bambini

Sabato 10 gennaio

Località Varcavello

ore 21 – Falò di San Mauro e concerto di Equipage Ambassadors Dixie & Street Parade

Domenica 11 gennaio

Località Varcavello

dalle ore 10.30 – Apertura stand Festa di San Mauro

ore 15 – Santa Messa e processione di San Mauro

Giovedì 15 gennaio – San Mauro

Conclusione ufficiale del calendario festività natalizie e del nuovo anno