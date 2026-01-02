Sabato 3 gennaio, alle ore 15.30, il Museo Civico del Lucus Bormani ha organizzato, nell’ambito delle iniziative natalizie,un nuovoappuntamento “Extra Omnes. Alla scoperta di Diano Marina”, una suggestiva visita guidata nel centro storico dianese durante la quale sarà possibile compiere un viaggio alla riscoperta della millenaria storia della “Città degli Aranci” che verrà raccontata attraverso i suoi personaggi, i suoi edifici e i suoi monumenti: il Palazzo del Parco, “polo culturale” di Diano Marina e sede del Museo, della Biblioteca Civica e della Sala Mostre “Rodolfo Falchi”, la chiesa di N.S. di Lourdes con l’Istituto delle Suore Clarisse della SS. Annunziata, la chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, il Monumento ad Andrea Rossi “Pilota dei Mille”, i palazzi nobiliari del centro storico e l’area del Prato Fiorito con il “Palazzo Muzio” e la chiesetta dei SS. Nazario e Celso.

La visita, della durata di un’ora e mezzo circa, prevede un contributo di € 4.00 a partecipante. È gradita la prenotazione allo 0183.497621 o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it. Il ritrovo è presso l’atrio del Palazzo del Parco di Diano Marina (Corso Garibaldi 60) alle ore 15,15.

L’iniziativa è stata organizzata come di consueto in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram, Threads.

Ingresso: intero € 5,00; ridotti € 3,00 e € 2,50. Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17