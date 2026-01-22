Alessandria, 21 gennaio 2026 – Riparte l’attività filantropica della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che ha già pubblicato sul proprio sito il calendario dei bandi e delle richieste di contributo ordinario per l’anno 2026 al fine di consentire con largo anticipo ai soggetti interessati di programmare la propria operatività.

I bandi – afferma il presidente, notaio Luciano Mariano – sono strumenti che la Fondazione privilegia da diversi anni in quanto garantiscono trasparenza, equità, efficacia e accountability: tutti i beneficiari hanno accesso alle stesse informazioni, i criteri di selezione e gli esiti sono documentati e accessibili, i requisiti, i punteggi e le priorità sono definiti con chiarezza. Oltre ai bandi e ai progetti propri che rappresentano il cardine della nostra programmazione, anche quest’anno, la Fondazione ha deciso di riservare uno spazio ai contributi ordinari, iniziative fuori da questi schemiche però possonoapportare valore aggiunto, flessibilità e innovazione. Si tratta di uno strumento che permette alla Fondazione di essere più reattiva a bisogni emergenti, sostenere l’innovazione che non trova spazio nei percorsi tradizionali, rafforzare partnership strategiche nell’ottica di favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio alessandrino.

Due le novità principali: il budget e l’introduzione di un nuovo bando, il settimo.

Il significativo incremento delle risorse che la Fondazione ha messo a disposizione del territorio per l’anno 2026 ha permesso di destinare 3.000.000 di euro a bandi e contributi ordinari, un importo record rispetto ai fondi stanziati negli anni precedenti.

Il nuovo bando ideato dalla Fondazione è finalizzato a promuovere e valorizzare “Le Terre Nobili del Tartufo”, ossia la produzione e la ricerca del tartufo quale prodotto d’eccellenza del territorio provinciale, a incentivare fiere e manifestazioni riconosciute a livello nazionale, regionale e provinciale, promuovere strategie integrate di promozione turistica e sviluppare azioni di marketing e comunicazione. Attraverso questo bando la Fondazione intende rafforzare la riconoscibilità del tartufo quale prodotto identitario ed eccellente e, al tempo stesso, sostenere lo sviluppo del territorio valorizzandone le eccellenze in ogni settore e contesto.Le domande si potranno presentare dal 1° aprile al 30 giugno 2026.

Sono confermati tutti gli altri bandi:

“SOS sostegno operativo soccorso” – 1° febbraio – 27 febbraio 2026 – obiettivo:sostenere l’acquisto di ambulanze, attrezzature sanitarie e dispositivi salvavita, strumenti indispensabili per garantire efficienza, sicurezza e tempestività negli interventi di emergenza. È rivolto a enti convenzionati con il sistema operativo del 112 per il servizio di emergenza sanitaria.

“Musica e dintorni” – 1° febbraio – 31 marzo 2026 – obiettivo: valorizzare la ricchezza artistica e culturale del territorio, promuovendo iniziative musicali, culturali, teatrali e creative che abbiano carattere di continuità, in grado di coinvolgere pubblici ampi e diversificati.

“Terre Belle” – 1° marzo – 30 aprile 2026 – obiettivo: promuovere il territorio valorizzandone le tipicità locali, il patrimonio culturale e ambientale, favorire la rinascita e la crescita dei piccoli borghi e stimolare uno sviluppo diffuso basato sulle eccellenze e le tradizioni che rendono unica la comunità.

“Futura” – 1° aprile – 29 maggio 2026 – obiettivo: sostenere progettualità innovative capaci di potenziare percorsi educativi, di formazione e di socializzazione, con particolare attenzione ai giovani in condizioni di fragilità e ai processi di recupero e di potenziamento delle competenze.

“Nessuno escluso” – 1° maggio – 30 giugno 2026 – obiettivo: favorire interventi a favore delle fasce deboli della popolazione e a contrasto delle diverse forme di marginalità sociale.

“Storia e memoria” – 1° giugno – 31 luglio 2026 – obiettivo: contribuire al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio promuovendo interventi di restauro, manutenzione e fruizione pubblica.

I contributi ordinari sono calendarizzati in due sessioni annuali:

1° aprile – 30 aprile 2026

1° settembre – 30 settembre 2026

riservati ad iniziative che per tempistiche oggettivamente imprevedibili e oggetto non rientrano in quelli sopraindicati.

Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito della Fondazione www.fondazionecralessandria.it dove sono già disponibili i Bandi con i loro contenuti, le risorse a disposizione per ogni singolo bando, i criteri di priorità, i tempi di apertura, chiusura e comunicazione degli esiti.